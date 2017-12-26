У Житомирі відзначили лауреатів обласної краєзнавчої премії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, підбиття підсумків і нагородження лауреатів відбулося сьогодні, 26 грудня, за участю першого заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка та в.о. начальника управління культури облдержадміністрації Тетяни Парфентієвої.

Переможцями краєзнавчої премії стали:

1 премія – Ігор Криворучко за роботу «Ходорків. Історія села»

2 премія – Руслан Контратюк та Олена Тунік за роботу «Історія українського села. Глибочок та Крути»

3 премія – Іван Савицький за роботу «Нова мандрівка по життєпису Євстахія Івановського»

Також під час церемонії нагородження було відзначено подяками обласної ради Валентина Згурського за книгу «Борщів» та Гарія Макаренка за роботу «Земля селянам? Або як знищували куркулів».

"Лауреати отримали дипломи та різні грошові премії розміром від 500 грн до 1 тис. 500 грн",- уточнили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.