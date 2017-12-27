Угорщина виділила для українців стипендії на навчання у 2018-2019 роках

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що, відповідно до програми освітнього обміну, уряд Угорщини виділив стипендії для українських студентів для продовження навчання в цій країні у 2018-2019 навчальному році.

Читайте такожУгорщина відреагувала на висновок Венеціанської комісії щодо українського закону про освіту«40 стипендій за бакалаврськими та магістерськими програмами за гуманітарними, суспільствознавчими, технічними та медичними напрямками підготовки; 20 стипендій за магістерськими програмами повного циклу за технічними та медичними напрямками; 40 стипендій для навчання в аспірантурі у будь-якій іншій галузі», – йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Повідомляється, що програми навчання доступні англійською та угорською мовами, а деякі програми пропонуються також німецькою та французькою. Як повідомили у Міносвіти, останній термін подачі заявок – 16 лютого 2018 року.

Відносини між Україною та Угорщиною загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Статтю сьому закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії. І 8 грудня ця комісія у своїх висновках, серед іншого, рекомендувала Україні продовжити перехідний період до застосування мовної статті закону «Про освіту».