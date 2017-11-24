Угорщина не буде підтримувати євроатлантичні зусилля України до скасування закону про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив тезу про «дискримінаційність» українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування закону.

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Про це він заявив на полях саміту «Східного партнерства» сьогодні у Брюсселі, повідомляє Радіо Свобода. «Ми не можемо цього зробити і підтримати євроатлантичні зусилля (України), адже Київ знехтував правами нацменшин і грубо порушив Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, що набула чинності на початку вересня», – сказав Сійярто.

За його словами, якщо для України важливо інтегруватися у структури ЄС і НАТО, вона повинна виконати свої міжнародні зобов’язання, зокрема відкликати «дискримінаційний» щодо нацменшин України закон про освіту. Лише в цьому випадку Україна знову може розраховувати на повноцінну підтримку Угорщини, наголосив угорський урядовець.

Він також зазначив, що Угорщина «не принесе в жертву закарпатських угорців на вівтарі світової політики».:

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновок щодо закону буде готовий до грудня.

Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт продовжить добиватися від Києва внесення змін до закон про освіту, а якщо це не буде зроблено, то вимагатиме запровадити санкції Європейського Союзу проти України.

Наприкінці жовтня Угорщина заявила, що виступає проти проведення 6 грудня у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.