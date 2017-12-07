"Угорщина розігрує етнічну карту в усіх сусідніх країнах": експерти пояснили "мовний скандал" з Україною

Уряд Угорщини розігрує етнічну карту в усіх сусідніх країнах, тому новий закон про освіту України піддався жорсткій критиці Будапешта, який активно підтримує своїх на українській території. Про це розповів ужгородський політолог Дмитро Тужанський, передає "Новое время".

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Приклад такої активної підтримки можна побачити в Берегово, де працює Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II — єдиний вищий навчальний заклад в Україні з угорською мовою викладання.

Професура в основному приїжджає з Угорщини, а підтримують інститут грошима фонди з тієї ж країни — Genius і Agora. Ще один угорський фонд — Egan — надає кредити українським підприємцям угорського походження: до 300 тис. грн за пільговими ставками. В цілому за три роки Egan планує витратити на ці цілі € 100 млн.

Крім того, за рахунок угорських платників податків їхніх українським братам компенсують витрати на оформлення різних документів, наприклад, прав власності на землю.

Щонайменше 94 тис. закарпатців, за даними держсекретаря Угорщини Арпада Яноша Потапа, вже отримали паспорти цієї країни. Процедура проста: етнічний угорець приїжджає в найближчий до України райцентр своєї історичної батьківщини, подає документи, що свідчать про етнічну приналежність, і приносить присягу.

"Всі. Навіть мову знати не потрібно. Подібну процедуру можуть пройти й українці, якщо їх предки проживали на колишніх угорських землях Закарпаття до 1944 року. Відповідну довідку нескладно купити, не маючи на неї підстав:

Коштує вона $ 5-8 тис. А "відбити" витрачені гроші можна, наприклад, поїхавши на роботу до Великобританії, де громадяни ЄС можуть легально працевлаштуватися.

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Саме тому закарпатську громаду так схвилював законопроект про спрощену процедуру позбавлення українського громадянства осіб з двома паспортами.

Місцева КМКС також фінансується з Угорщини: на її утримання витрачається партія Fidesz прем'єра Орбана. Угорщина тому і допомагає, що їй потрібні голоси закарпатських угорців за КМКС.

Крім того, історична батьківщина фінансує етнічні газети в Закарпатті, які багато пишуть про угорську політику і допомагають жити тим порядком, якою живе ця країна.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", мовні положення якого викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська. 28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону україни "Про освіту" на розгляд Венеціанської комісії.

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