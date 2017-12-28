У Дніпрі показали оригінали кольорової літографії Сальвадора Далі
11:25, 28 грудня 2017Суспільство
601
Художник створював полотна, стріляючи по них тушшю з рушниці і перетворюючи плями на біблійні сюжети.
Всього було представлено 34 роботи із зібрань європейських колекціонерів / скріншот
У Дніпрі показали оригінали кольорової літографії Сальвадора Далі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Всього було представлено 34 роботи із зібрань європейських колекціонерів. Серед них - "Велика битва в небі", "Переломлення хліба" і "Численні гріхи".
Епатажний художник і тут придумав власний спосіб. Він знайшов подаровану рушницю 15-го століття. Замість куль стріляв жирної тушшю і майстерно перетворював отримані сліди на біблійні сюжети.
Як повідомляв УНІАН, в Іспанії ексгумували тіло Сальвадора Далі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter