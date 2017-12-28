На Житомирщині привітали з Новим роком дітей, які мешкають у радіаційно-забруднених зонах (фоторепортаж)

Вчора на Житомирщині організували новорічні свята для дітей пожежних та тих, хто мешкає у радіаційно-забруднених зонах, що постраждали від аварії на ЧАЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, новорічні свята відбулися у Баранівському районі, у місті Овручі та селищі Народичі - там, де проживає найбільше потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Крім того, новорічні подарунки отримали вихованці дитсадків села Гладковичі та Народич, а також учні Овруцької загальноосвітньої школи №3.

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Окрім цього, благодійники також відвідали Баранівський район, де проживають сім’ї ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Їхні діти також отримали вітаміни і новорічні подарунки від Святого Миколая.

Подарунки підготували рятувальники, а також керівники благодійних організацій, що опікуються чорнобильськими проблемами – благодійних фондів «Пожежні Чорнобиля» та «Заложники Чорнобиля».

Так, зокрема, від японської громадської організації «Чорнобиль-Тюбу» діти отримали вітаміни. Окрім цього, у подарунок від благодійників діти рятувальників отримали іграшки та солодощі.

Малюки, у свою чергу, подякували гостям і сказали, що чекатимуть їх у наступному році.

Нагадаємо, японські благодійники вже друге десятиліття допомагають пожежним-ліквідаторам, дітям та медичним установам Житомирської області у подоланні наслідків аварії на ЧАЕС, в оздоровленні населення і забруднених земель Народицького та Овруцького районів, а також у вирішенні соціальних питань.​