На Житомирщині прикордонники затримали автомобіль з контрабандою консервів і дитячого харчування

14:40, 28 грудня 2017
Суспільство
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Контрабанду намагався перемістити через кордон  громадянин України, розмістивши усе в  багажному відділенні та у салоні автомобіля.

ГПСУ

Вчора на Житомирщині  прикордонники  затримали автомобіль, що незаконно  перевозив продукти харчування.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, контрабанду затримали вчора на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску «Виступовичі». Її виявили  прикордонники відділу «Овруч» спільно із співробітниками Житомирської митниці. 

Так, в пункт пропуску на в‘їзд в Україну прибув автомобіль «ВАЗ»,  де правоохоронці знайшли   рибні консерви, молочні продукти та дитяче харчування. Їх незаконно намагався перемістити через кордон  громадянин України, розмістивши усе в  багажному відділенні та у салоні автомобіля.

Наразі  цю контрабанду  митники вилучили. Загальна вага та вартість продуктів встановлюється.

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Теги: #контрабанда на Житомирщині