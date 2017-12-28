На Житомирщині прикордонники затримали автомобіль з контрабандою консервів і дитячого харчування

Вчора на Житомирщині прикордонники затримали автомобіль, що незаконно перевозив продукти харчування.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, контрабанду затримали вчора на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску «Виступовичі». Її виявили прикордонники відділу «Овруч» спільно із співробітниками Житомирської митниці.

Так, в пункт пропуску на в‘їзд в Україну прибув автомобіль «ВАЗ», де правоохоронці знайшли рибні консерви, молочні продукти та дитяче харчування. Їх незаконно намагався перемістити через кордон громадянин України, розмістивши усе в багажному відділенні та у салоні автомобіля.

Наразі цю контрабанду митники вилучили. Загальна вага та вартість продуктів встановлюється.