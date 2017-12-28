Порошенко: звільненим з полону бойовиків українцям проведуть реабілітацію "найкращі лікарі і психологи"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що понад 70 звільнених напередодні українських заручників пройдуть реабілітацію в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив сьогодні ввечері в селищі Маяки Біляївського району під час робочої поїздки до Одеської області.

Читайте такожВеликий обмін на Донбасі: у трьох звільнених військових-заручників у тілі виявлені осколки та куля дворічної давнини

За його словами, він віддав наказ, щоб українці, які повернулися з полону бойовиків, пройшли медичну реабілітацію, в тому числі, у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону України (колишній 411-й військовий клінічний госпіталь).

«В Одеській області через кілька днів за моїм наказом найкращі лікарі, найкращі психологи допомагатимуть 74 українцям, які щойно повернулися з в’язниць окупованого Донбасу. Вони пройдуть реабілітацію у військовому госпіталі, в найкращій клініці України, і повернуться додому», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували строк покарання в українських в'язницях, в обмін на понад 70 українських заручників.