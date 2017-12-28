З'явилося відео зустрічі звільненого з полону бійця ЗСУ з матір'ю, яка знепритомніла під час його дзвінка

Тетяна Олійник побачила звільненого з полону сина Олександра вперше майже за три роки.

Коли мати Олійника почула його голос по телефону, то знепритомніла. Відео довгоочікуваної зустрічі опублікувало "Громадське".

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"Тетяна Олійник скромно стоїть поруч із сином, поки той роздає коментарі журналістам і тільки промовляє "Сашенька, синочок". Вона побачила його вперше майже за три роки. Жінка чекала на сина разом із рідними на холоді біля аеропорту "Бориспіль" кілька годин, поки літак зі звільненими з полону приземлиться в Києві. Тетяна Марківна почула його голос телефоном вперше за півтора року й одразу знепритомніла, але потім взяла себе в руки і мужньо зустріла сина", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.