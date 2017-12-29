Екс-чиновника КОДА підозрюють у нецільовій витраті 10 мільйонів гривень гранту Євросоюзу

Повідомлено про підозру екс-начальник Служби у справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації, який в порушення Грантової угоди ЄС витратив бюджетні кошти, призначені на соціальні проекти, завдавши державі збитків майже 10 млн грн.

Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, екс-чиновнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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«У рамках досудового розслідування встановлено, що екс-службовець, перебуваючи на посаді, в порушення цільового призначення Грантової угоди Європейського Союзу, в рамках реалізації проекту технічної допомоги «Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей у Київській області», в період з 2015-2016 років, умисно витратив не за цільовим призначенням бюджетні кошти на загальну суму майже 10 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Вказані кошти призначалися для створення соціального гуртожитку для переселенців, а також на проведення капітального ремонту та облаштування нежитлової будівлі для подальшого функціонування там приватного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.