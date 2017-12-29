Українські військові провели у зоні АТО масштабні навчання стрільби з гелікоптера (відео)

Час відносної тиші українські воїни в зоні АТО взялися використовувати для вишколів. Там відбулися масштабні навчання стрільби з гелікоптера, повідомляє ТСН.

Літають у зоні АТО вертольоти дуже низько, часом за кілька метрів від землі, понад дорогами, в останній момент облітаючи всі лісосмуги та лінії електропередач. Адже загроза атаки ДРГ є високою. "На кожній точці може буті ПЗРК, яке загрожує безпеці польоту. Це може бути в будь-якому населеному пункті", - пояснив командир екіпажу Мі-8 Володимир Кілер.

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Нині армійська авіація не бере участі у боях, але втрачати пильності права не має, тому й тренується. "Зроблена мішень, розміром у човен, тобто диверсійний підрозділ намагається висадитись на наше узбережжя. Отримана від спостерігачів інформація, що помічені малорозмірні цілі", - пояснив легенду навчань офіцер Олег Гуляк. Вертольоти ще до підходу сил берегової оборони мають затримати, уразити або знищити ворожий човен.

Військові завдання виконували завзято – пояснюють, що кожен хоче вдосконалити свої навички. Змагаються у вправності й наземні авіанацілювачі, які мають вивести повітряне судно на ціль. Їх помилка означає, що завдання не буде виконане. Для ураження використовують 30-міліметрові гармати, ними гелікоптери сходу влучають, куди треба.

"Більшість завдань, які виконує армійська авіація, пов’язані, звісно, з транспортними завданнями, з санітарними рейсами евакуації поранених, але в будь-яку мить льотчики мають бути готові до виконання будь-яких завдань, в тому числі із використанням бортової зброї", - пояснив командувач АТО Михайло Забродський.