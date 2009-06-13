Кабмін розпорядився здійснити «солодку» інтервенцію

Кабінет Міністрів України дозволив Аграрному фонду здійснити інтервенцію цукру з продовольчого резерву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК сьогодні журналістам після закінчення позачергового засідання уряду.

«Ми нікому нічого не нав`язуватимемо. Ми говоритимемо про те, що це робиться з метою регулювання на внутрішньому ринку», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Міністр зазначив, що сьогоднішнім рішенням уряд надав право Аграрному фонду реалізовувати цукор на внутрішньому ринку без зазначення можливих обсягів.

За його словами, обсяг інтервенції залежатиме від попиту на ринку.

Ю.МЕЛЬНИК уточнив, що зараз Аграрний фонд має 40 тис. тонн цукру.