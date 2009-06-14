Сердючка готується «врятувати світ»
01:29, 14 червня 2009Суспільство
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Ощадити артист не буде
Народний артист України Андрій Данилко вирішив зняти фільм про свого персонажа Вєрку Сердючку, в яку він перевтілюється вже більше десяти років. Про це він розповів виданню "Комсомольская правда".
"Цей фільм називатиметься "Сердючка врятує світ". На цій стрічці, незважаючи на кризу, я не збираюся економити. Ми плануємо знімати і в Росії, і в Україні, і за кордоном. До сценарію постійно вносяться зміни, але я сподіваюся розпочати зйомки вже восени", - сказав артист. У фільмі, за задумом Андрія, візьмуть участь й інші зірки, з якими він дружить.
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