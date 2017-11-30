Чорна магія та обереги у політиці: кому астрологи пророкують президентське крісло (відео)

Ворожкам не лише довіряють, але й платять шалені гроші. Деяким політики платили навіть 10 тисяч доларів.

Кому з народних обранців маги пророкують президентське крісло? Чорна магія та обереги у політиці - дивіться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Лілія Атаманенко, астролог міжнародного класу та спеціаліст з окультних наук, побувала у будівлі Ради й заявила, що тут туже багато негативних потоків енергії - так званих мафлоків. Через ручки дверей парламенту, запевняє ізотерик, пройшло багато ритуалів.

Самі народні обранці, щоб захиститися від прокльонів та порчі, носять обереги. Серед таких нардепів - Ігор Мосійчук, Тетяна Бахтеєва та Оксана Корчинська.

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Нардеп Борислав Береза запевняє, що він - ледь не єдиний у Раді, хто у магію не вірить.

Астролог-ізотерик каже, що депутатське крісло - лише початок політичної кар'єри Олега Ляшка, зірки йому віщують навіть президентське крісло. Але перепоною до цього може стати його неосвіченість, тому політику терміново потрібно вивчати англійську.

Атаманенко, говорячи про Юлію Тимошенко, заявила, що лідер "Батьківщини" прогадала з прикрасами: їй треба відмовитися від холодних перлин, які не принесуть любов виборців.

Володимиру Гройсману астролог радить боятися наклепу, який він може не перенести й піти від влади. А також через фатальну жінку він може втратити все, навіть родину.

Ілля Киви, прогнозує ізотерик, ніколи не стане президентом, але його народ буде боятися. Крім того, з ним може статися лихо через нерозділене кохання.

Раніше харківський астролог Олена Максимова, заявляла, що протягом 2018 року таланитиме усім водним і земним знакам. Як ніколи упевнено та комфортно почуватимуться Раки, Скорпіони, Риби, Стрільці, Діви і Козероги.