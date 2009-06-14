Крим: прохід до моря має бути забезпечений у будь-який спосіб

Перешкода вільному доступу до пляжної зони є грубим порушенням закону, і прокуратура підтримує знищення незаконних огорож на кримських пляжах, заявила в коментарі «Дзеркалу тижня» заступник прокурора АРК Таміла Дробицька.

«Треба ламати паркани. Я й сама свого часу ламала. І будемо наполягати й домагатися відкриття пляжів», — сказала вона.

За словами заступника прокурора, договори на оренду пляжних територій є незаконними, і прохід відпочиваючих до моря повинен бути забезпечений будь-яким способом.

«Всі ці оренди — гульки кримської Ради міністрів. Навіть якщо біля прибережної території ведеться законне будівництво — хай відгородять техніку, щоб забезпечити безпеку людей, але відкритий доступ до моря вони зобов’язані надати», — заявила Дробицька.

При цьому вона визнала, що практика обмеження вільного доступу до моря є поширеною в АРК, особливо на ділянці узбережжя від Сак до Євпаторії.