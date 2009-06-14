Погода на 15 червня

Завтра в Україні місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень 20-25° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 15 червня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у східних областях, а вдень на північному заході окремі невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у східній та південній частині 23-28° (в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°).

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.

14 червня температура води в Чорному та Азовському морях 20-23° (в районі Алушти 14°), у Дніпрі біля Києва 19°.