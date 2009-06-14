Тимошенко: робимо все можливе, щоб підтримати легпром

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників легкої промисловостііз професійним святом.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що легка промисловість була і залишається однією з пріоритетних галузей економіки, завдяки розвитку якої збільшується економічний потенціал держави.

“Наш уряд поважає та цінує нелегку працю всіх трудових колективів галузі і робить усе можливе, аби підтримати галузь у важкі часи кризи, щоб цей сектор економіки й надалі прославляв Україну прекрасними високоякісними товарами”, - зауважила прем’єр.

Вона подякувала працівникам легкої промисловості за їхню працю та вагомий внесок у розвиток України і побажала міцного здоров’я, родинного затишку, творчого натхнення, впевненості у краще майбутнє, нових трудових досягнень.