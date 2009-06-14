З чого виник скандал з білоруським молоком

"Молочна криза" між Росією і Білорусією почалася не через ціни, а з технічної причини - через невідповідність білоруського пакування вимогам російського технічного регламенту, вважає голова комітету Держдуми з економічної політики та підприємництва Євген Федоров.

"Якість білоруського молока - чудова, проблема полягає тільки в етикетці", - заявив Федоров РІА “Новости”. "Річ у тому, що молоко, яке постачає Білорусь, насправді молоком в Росії не є", - зазначив він.

"Те, що постачає Білорусь, за російським техрегламентом - молочний напій, тобто молоко, виготовлене з порошку", - пояснив депутат.

Білоруським постачальникам потрібно тільки оформити всі необхідні документи відповідно до вимог російського закону, і проблема буде вирішена", - упевнений він.

Водночас Федоров наголосив, що Росія не може дотувати виробництво молока на тому ж рівні, що й Білорусь. Мінськ за рахунок держпідтримки має можливість занижувати ціни при постачаннях в РФ, роблячи російське молоко неконкурентоспроможним порівняно з білоруським, зазначив парламентарій.

За його словами, дотації білоруського молока з боку держави дають можливість білоруським виробникам "демпінгувати на російському ринку".