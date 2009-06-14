18 осіб отруїлися в музично-драматичному театрі
17:54, 14 червня 2009Суспільство
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Повідомлення з Рівного
До інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовані 18 осіб, які 12 червня святкували день народження в приміщенні обласного музично-драматичного театру.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, стан здоров’я госпіталізованих - середнього ступеня тяжкості.
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