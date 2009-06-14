18 осіб отруїлися в музично-драматичному театрі

17:54, 14 червня 2009
Суспільство
1024 0

Повідомлення з Рівного

До інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовані 18 осіб, які 12 червня святкували день народження в приміщенні обласного музично-драматичного театру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, стан здоров’я госпіталізованих - середнього ступеня тяжкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter