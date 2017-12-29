У Києві 8-бальні затори, місто стоїть з обіду (карта)

У п'ятницю, 29 грудня, станом на 15:00 Київ стоїть у 8-бальних заторах. Про це свідчать дані сервісу Google.

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Так, рух паралізовано у центрі міста, до вечора ситуація тільки погіршиться, адже попереду - новорічні вихідні.

Повільно рухається автотранспорт у бік залізничного вокзалу Києва, стоїть бульвар Шевченка і бульвар Лесі Українки у бік Палацу спорту.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Київ паралізував потужний снігопад. Місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП.