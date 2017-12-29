Настає рік Жовтої Земляної Собаки: традиції та поради, як зустріти 2018-ий (відео)

Вже зовсім скоро настане Новий 2018 рік. За східним календарем, це рік Жовтої Земляної Собаки. Пропонуємо кілька прикмет та порад стосовно зустрічі Нового року.

Фахівці із фен-шуй радять одягнути у новорічну ніч щось жовте або коричневе. Мовляв, жовтий колір і його відтінки позбавляють від стресів та притягують позитив. Зустрічати 2018 рік варто у колі рідних та близьких, тому що собака обожнює знаходитися поряд з людьми, яких вона любить.

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У новорічну ніч не варто бути наодинці – собака не любить самотності. Несподіваних гостей у Новий рік потрібно прийняти гостинно і радісно. Поганий прийом може розлютити символ року, і тоді 2018-ий пройде у сварках. Якщо ж у вас вдома є собака, обов'язково потіште її ласкою і ласощами у новорічну ніч.