В Одесі журналістів не пустили на засідання суду щодо фігуранта "справи 2 травня" Мефедова

В Одесі журналістів та активістів не пустили на засідання суду щодо обрання запобіжного заходу фігуранту «справи 2 травня» росіянину Євгену Мефедову, якого раніше планували обміняти на українських полонених.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень у Приморському районному суді Одеси заплановано засідання, на якому має бути обрано запобіжний захід Мефедову, якого було повернено до Одеси зі Святогорська (Донецька обл.) як одного з 15 росіян, не наданих Україною до обміну.

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До початку засідання біля залу засідань зібралося кілька десятків людей, у числі яких - журналісти та активісти, однак перед дверима стали правоохоронці, закривши собою доступ.

Пізніше, після сперечань з присутніми, силовики відійшли в бік. Однак двері було зачинено зсередини. Після неодноразових спроб пройти всередину, вони відчинилися, але виявилося, що вхід закриває ще й металева решітка.

Побачивши натовп, суддя оголосив перерву, а адвокат Мефедова Валентин Рибін заявив, що засідання вирішено проводити в закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Того ж дня в Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи - українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефедову повідомили про підозру в сепаратизмі, їх затримали.

15 листопада Приморський районний суд Одеси продовжив Мефедову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на 2 місяці.

За даними досудового слідства, він здійснював антидержавну, підривну і диверсійну діяльність, спрямовану на розпалювання національної ворожнечі, і здійснював інші протиправні дії протягом 2014 року.

14 грудня суд скасував Мефедову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з метою обміну на українського полоненого.

Як відомо, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, яких було затримано у зв'язку з війною на Донбасі і вони відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.