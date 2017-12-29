Стала відома новорічна програма на площі Свободи в Харкові

Театралізоване свято «З Новим роком, з новим щастям!» відбудеться у новорічну ніч на площі Свободи, передає 057.ua.

Читайте такожСтало відомо, яка новорічна програма чекає харків'ян у парку Горького Святкова програма розрахована на три години - з 23:00 31 грудня до 2:00 1 січня. В неї увійдуть виступи юних артистів Харкова та хореографічних колективів, концерт гуртів «Місто» і «Льюїс Керролл», флешмоб Новорічного пса і фаєр-шоу.

З Новим роком харків'ян привітають Дід Мороз і Снігуронька.

23.00 - 23.35 – масовий театралізований пролог з участю юних артистів Харкова та хореографічних колективів.

23.45 - 23.55 – новорічна театралізована інтерактивна інтермедія «Рік Собаки», маскарад «Скоро Новий рік», флеш-моб Новорічного пса.

23.55 - 00.00 – новорічна інтерактивна інтермедія з участю Діда Мороза та Снігуроньки.

00.00 - 00.05 – настання Нового 2018 року, привітання Діда Мороза.

00.05 - 00.30 – естрадна програма групи «Місто».

00.30 - 00.40 – виступ юних артистів Харкова та хореографічних колективів.

00.40 - 01.00 – естрадна програма групи «Місто».

01.00 - 01.15 – інтерактивний танцювальний блок.

01.15 - 01.20 – фаєр-шоу «East Fire».

01.20 - 02.00 – естрадна кавер-програма групи «Льюїс Керролл».