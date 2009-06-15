Тимошенко проведе нараду з питань зони відчуження та ЧАЕС

Сьогодні о 15.00

У понеділок, 15 червня о 15:00 під головуванням прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з вирішення проблемних питань зони відчуження та Чорнобильської АЕС. Як повідомляє Урядовий портал, вхід до будинку уряду з вулиці Грушевського 12/2 1-й, 3-й під’їзди, 7 поверх, Мала зала. Акредитація (до 14:00 15 червня) за телефонами: 256-66-32, 256-66-43, 256-75-94, 8(067)459-79-09, 8(067)230-17-05, 8(063) 282-49-26.

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