У новорічну ніч для житомирян відбудеться святкове дійство у центрі міста

17:26, 29 грудня 2017
Суспільство
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Новорічні заходи стартують 31 грудня о 23.00 на майдані Корольова.

У центрі Жимтомира відбудепться святкове дійство / zt-rada.gov.ua

У новорічну ніч для житомирян відбудеться святкове дійство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 31 грудня о 23. 00 стартує новорічне  святкове  дійство на майдані Корольова.

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"У програмі свята - Світлана Ніконорова, Лена Дарк, гурти DELICAT, Moraru та ВулБа. До 5 ранку житомирян розважатиме DJ", - сказано у повідомленні.

Головні секрети Нового року організатори не розкривають, запрошуючи житомирян святкувати разом  та обіцяють їм багато сюрпризів.

Як повыдомляв УНІАН, на Житомирщині привітали з Новим роком дітей, які мешкають у радіаційно-забруднених зонах.

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Теги: #Житомир#Новий рік#Новий Рік у Житомирі