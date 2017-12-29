У новорічну ніч для житомирян відбудеться святкове дійство у центрі міста
Новорічні заходи стартують 31 грудня о 23.00 на майдані Корольова.
У новорічну ніч для житомирян відбудеться святкове дійство.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, 31 грудня о 23. 00 стартує новорічне святкове дійство на майдані Корольова.
Читайте такожУ Житомирі організували новорічне свято для соціально незахищених дітей
"У програмі свята - Світлана Ніконорова, Лена Дарк, гурти DELICAT, Moraru та ВулБа. До 5 ранку житомирян розважатиме DJ", - сказано у повідомленні.
Головні секрети Нового року організатори не розкривають, запрошуючи житомирян святкувати разом та обіцяють їм багато сюрпризів.
Як повыдомляв УНІАН, на Житомирщині привітали з Новим роком дітей, які мешкають у радіаційно-забруднених зонах.