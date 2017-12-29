У новорічну ніч для житомирян відбудеться святкове дійство у центрі міста

У новорічну ніч для житомирян відбудеться святкове дійство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 31 грудня о 23. 00 стартує новорічне святкове дійство на майдані Корольова.

Читайте такожУ Житомирі організували новорічне свято для соціально незахищених дітей

"У програмі свята - Світлана Ніконорова, Лена Дарк, гурти DELICAT, Moraru та ВулБа. До 5 ранку житомирян розважатиме DJ", - сказано у повідомленні.

Головні секрети Нового року організатори не розкривають, запрошуючи житомирян святкувати разом та обіцяють їм багато сюрпризів.

Як повыдомляв УНІАН, на Житомирщині привітали з Новим роком дітей, які мешкають у радіаційно-забруднених зонах.