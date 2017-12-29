У Житомирі слідкуватимуть за дотриманням заборони на використання піротехніки під час новорічних та різдвяних свят

У Житомирі правоохоронці ретельно слідкуватимуть за дотриманням заборони на використання піротехніки під час новорічних та різдвяних свят.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, жителів області закликали бути обережними з піротехнікою під час святкувань Нового року та Різдва.

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Їх просять утриматися від застосування таких засобів, "адже звуки при спрацюванні піротехніки нагадують відлуння військових дій".

Також в облдержадміністрації нагадують, що рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 6 серпня 2014 року заборонено використовувати піротехнічні засоби - феєрверки, петарди, ракети та інші вибухові пристрої на території Житомира. Заборона діє у місті до завершенняантитерористичної операції.