Після 50 пластичних операцій бразильський кен зізнався, що не схожий на бойфренда барбі

Бразилець Родріго Алвес здійснив понад півсотні пластичних операцій, щоб бути схожим на ляльку Кена, бойфренда Барбі. Але тепер чоловік визнав, що схожості з Кеном він зараз не має, тому вирішив відмовитися від свого "титулу". Про це повідомляє видання Metro.

"Я не схожий на ляльку Кена, і коли люди називають мене Кеном, я хочу позбутися цього ярлика. Я згоден з тим, що Кен і Барбі являють собою досконалість форми чоловічого і жіночого тіл, але прізвисько тисне на мене і не відображає, ким я є насправді", - заявив Алвеш.

Він додав, що ніколи не позиціонував себе як людину, яка хоче виглядати, як іграшка. Алвесу було важко боротися з цим ярликом, проте в 2018 році він збирається остаточно показати, ким є насправді.

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"Це завжди дратувало мене з першого дня. У мене не було сили, щоб щось з цим зробити, але в 2018 році я нарешті отримаю шанс продемонструвати себе справжнього - і це не лялька Кен", - говорить Родріго Алвес.

Чоловік збирається в 2018 році показати себе в новому світлі. Він хоче відвести акцент від пластичних операцій, зосередившись на шоу-бізнесі. Наступного року Родріго запустить власне ток-шоу. Він додав, що хоче займатися своєю кар'єрою, пише ТСН.

Однак ще одне медичне втручання у свою зовнішність бразильський Кен все ж здійснить: він видалить чотири ребра для того, щоб зробити талію тоншою.