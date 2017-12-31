У Миколаєві вилучили понад 1,3 тисяч одиниць заборонених піротехнічних виробів

Під час рейду у Інгульському районі м. Миколаєва співробітники Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Миколаївській області спільно із співробітниками міського Управління патрульної поліції виявили два факти порушення правил продажу піротехнічних виробів.

Читайте такожУ Житомирі слідкуватимуть за дотриманням заборони на використання піротехніки під час новорічних та різдвяних святПро це повідомили у прес-службі обласної поліції.

Так, у двох неспеціалізованих для продажу піротехніки магазинах правоохоронці виучили 1355 одиниць заборонених виробів.

Відносно двох осіб, які незаконно реалізовували піротехніку, поліцейські склали адміністративні протоколи за ознаками ст. 195-6 КУпАП (порушення правил перевезення, виготовлення та продажу піротехнічних виробів), що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 35 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією всієї продукції.