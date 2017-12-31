У Павлограді другу добу голодують шахтарі, стан здоров’я одного з них погіршився

Стан здоров’я гірника Володимира Бугайова, одного із шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», які другу добу голодують у Павлограді Дніпропетровської області, погіршився. Учаснику акції протесту довелось викликати швидку, повідомили Радіо Свобода в незалежній профспілці у суботу вночі.

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За словами самого Володимира Бугайова, у нього різко піднявся тиск. Медики швидкої допомоги, котрі приїхали на виклик, надали допомогу – зробили ін’єкцію й дали пігулки. Бугайов зазначив, що зараз його стан стабілізувався.

Обоє учасників голодування лишаються на місці проведення акції – у будівлі мерії.

«З нами поспілкувався міський голова Анатолій Вершина, побажав нам успіху і пішов на вихідні. З адміністрації підприємства з нами ніхто не зв’язувався», – сказав Радіо Свобода Володимир Бугайов.

Він також заявив про наміри перебувати в будівлі міськради й надалі і не припиняти голодування «до виконання вимог». Стан другого учасника акції Андрія Карпенка задовільний. Із голодуючими щоночі чергують члени профспілки.

29 грудня в Павлограді двоє шахтарів компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля», гірничі майстри Володимир Бугайов і Андрій Карпенко, оголосили голодування.

Як розповів Радіо Свобода Бугайов, головні їхні вимоги до адміністрації «ДТЕК – Павлоградвугілля» – «припинити тиск на членів незалежної профспілки». Як він зауважив, з вересня, коли на підприємстві був створений осередок незалежної профспілки, з роботи звільнили чотирьох її членів. Як стверджує Володимир Бугайов, «адміністрація чинила тиск» також на нього як засновника профспілки.

У компанії «ДТЕК – Павлоградвугілля» Радіо Свобода повідомили, що на шахтах компанії не було порушень законодавства при звільненні працівників.

Як повідомляв УНІАН, у липні на Луганщині 70 шахтарів бастували під землею через невиплату зарплат.