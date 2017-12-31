Новорічне містечко на Контрактовій площі приймає гостей (фоторепортаж)

На Контрактовій площі у Києві працює привезене з Парижу оглядове колесо діаметром 43 метри. Воно облаштоване закритими кабінками, з яких неможливо випасти.

Гості новорічного містечка також можуть покататися на ковзанці, зігрітися глінтвейном або скуштувати новорічні смаколики.

Як повідомляв УНІАН, українські зірки розповіли про плани на новорічну ніч.