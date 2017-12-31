Новорічне містечко на Контрактовій площі приймає гостей (фоторепортаж)
15:26, 31 грудня 2017Суспільство
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Найбільше в Україні оглядове колесо, ковзанка та глінтвейн - на Контрактовій площі уже готові зустрічати Новий рік.
На Контрактовій площі створили святкову атмосферу / Фото УНІАН
На Контрактовій площі у Києві працює привезене з Парижу оглядове колесо діаметром 43 метри. Воно облаштоване закритими кабінками, з яких неможливо випасти.
Гості новорічного містечка також можуть покататися на ковзанці, зігрітися глінтвейном або скуштувати новорічні смаколики.
Як повідомляв УНІАН, українські зірки розповіли про плани на новорічну ніч.
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