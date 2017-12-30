Поїздка у США і концерти: українські зірки розповіли про плани на новорічну ніч

На сцені столичного палацу "Україна" відбувся запис святкового концерту зірок вітчизняного шоу-бізнесу та студії "Квартал 95". У перервах між зйомками Настя Каменських, Дзідзьо, Олег Вінник, Монатік та інші відомі музиканти розвповіи про плани на новорічну ніч.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У кулуарах Каменських зізналася, що на свято поїде до друзів в Америку. Дзідзьо і Оля Цибульська мають намір зустрічати Новий рік в одному зі столичних клубів. Олег Вінник також не проти попрацювати в новорічну ніч, але за дуже великі гроші. "Я подивлюся, чи є в нашій країні гаманці, щоб Віннику перервати новорічну ніч. В минулому році я купався, а в цьому році я буду сидіти перед каміном зі своїми друзями", - заявив він.

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Віталій Козловський зустріне 2018-й на сцені одного з клубів в Одесі, а в січні сподівається на відпустку. "В яку країну, я ще не знаю, бо свої відпочинки як далеко вперед не планую", - зізнався він. Робочим буде Новий рік і для Дмитра Монатіка. "На сцені, як і звик це робити. Я люблю цю справу, а з родиною у нас уже виробилася звичка, що Новий рік у нас на наступний день", - пояснив він.

Працювати під ялинкою традиційно збираються і артисти студії "Квартал 95". Кого будуть розважати в новорічну ніч, вони не визнаються, а в роботі в це свято знаходять позитив. "Це взагалі-то непогано: я йду – стіл ще порожній. Приходжу – вже накритий. Нічого не треба робити", - сміється Олена Кравець.

"Взагалі не готуюся до Нового року. Мене цікавить свято під назвою "з другого січня". Це відпустку", - пояснив Володимир Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, найдорожчим українським виконавцем на новорічному корпоративі буде Андрій Данилко. Трохи дешевше обійдуться виступу Світлани Лободи і Макса Барських.