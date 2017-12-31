Українські міста почали святкувати Новий 2018 рік (відео)

У регіонах України почалися масові заходи з нагоди зустрічі Нового року. Найбільш багатолюдно у великих містах, йдеться в сюжеті ТСН.

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У Харкові гуляння проходять на центральній площі, де встановлена найвища ялинка України, а також у парку Горького, який має славу найкращого в країні "діснейленду". Жителі міста проводжають рік весело, ласують смакотою, розважаються і чекають концерту, який повинен початися о 23:00 годині.

На Приморському бульварі в Одесі не менш людно, адже там працює ярмарок, люди купують смачні страви і розважаються. Одеса увійшла в трійку міст, де українці найбільше хочуть зустрічати Новий рік, тому майже всі готелі і квартири для оренди заброньовані - на свята Одеса чекає 30 тисяч гостей. Погода зробила подарунок всім, тому що вдень була просто рекордна спека як для кінця грудня – майже 10 градусів тепла, йдеться в сюжеті.

Ще більше туристів очікує Львів – там планують прийняти на свята не менше 50 тисяч гостей. Основним місцем святкування буде площа перед Оперним театром, де опівночі розпочнеться масштабне 3D-мапінг-шоу в супроводі етно і фолк груп. Вже зараз на повну киплять святкові емоції – різдвяним ярмарком гуляє безліч людей. Місто просто сяє вогнями, біля ратуші вже стоїть різдвяний вертеп.

Як повідомляв УНІАН, публічну безпеку і порядок у новорічну ніч будуть забезпечувати понад 8 тисяч поліцейських і 2 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України.