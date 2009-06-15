Еколог заявляє про масовий мор риби в районі мису Казантип

Президент Кримської академії наук, еколог Віктор ТАРАСЕНКО заявляє про масовий мор риби в районі мису Казантип.

«Узбережжя Козачої бухти в районі мису Казантип буквально завалене рибою, що розкладається і видає смердючий запах», – йдеться у заяві В.ТАРАСЕНКА, текст якої передано УНІАН.

Еколог уточнює, що загибель риби сталася в першій декаді червня, і не виключає, що це «наслідок мазутного і сірчаного забруднення донного мулу і дії цієї міни уповільненої дії на весь трофічний (харчовий) ланцюжок морської екосистеми». «Пояснення того, що відбувся, евтрофікацією і високою температурою морської води в першій декаді червня звучить непереконливо. Такі процеси трапляються в кінці жаркого літа. В даний час вода в морі холодна і насищена киснем», – зазначив В.ТАРАСЕНКО.

Президент Кримської академії наук підкреслює, що перевалювання сипучих вантажів, зокрема сірки, на якірних стоянках Керченського предпротіччя не припинено після мазутної трагедії 2007 року.

«В МНС такої інформації немає. Якби була, не стали б приховувати», – сказав УНІАН по телефону співробітник прес-служби Головного управління МНС в Криму на прохання прокоментувати заяву еколога.