У МОЗ пояснили, як повернутися до нормального життя після переїдання

Виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я Ульяна Супрун склала перелік порад для українців, які постраждали від переїдання під час святкування Нового року.

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Свої рекомендації вона виклала на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вона радить на панікувати і не вдаватися одразу до інтенсивних фізичних навантажень. За її словами, не треба приймати ліки чи дієтичні добавки. «Особливо це стосується “ферментів“, які українці вживають, як тільки в них заболить живіт. Вживання “ферментів” для усунення відчуття дискомфорту після гарного застілля не має під собою доказової бази і є марним витрачанням коштів», – зазначає Супрун.

Також вона радить не голодувати і повертатися якомога швидше до здорових звичок харчування, після чого почати рухатися і поступово повертатися до звичних щоденних фізичних навантажень.

«Не чекайте, поки в холодильнику скінчиться запас святкових делікатесів чи минуть вихідні - починайте слідкувати за раціоном просто зараз, і скоро почуватиметеся добре!», – написала Супрун.