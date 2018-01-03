В УКРОПі заявили про тиск влади на шахтарів-голодувальників у Павлограді

Вранці 3 січня міська влада Павлограда почала чинити тиск та відбирати необхідні речі в шахтарів компанії «ДТЕК-Павлоградвугілля» Володимира Бугайова та Андрія Карпенка, які з 29 грудня оголосили голодування і перебувають в будівлі Павлоградської міськради. Про це заявив голова фракції УКРОПу у Павлоградській міській раді Олександр Батурінець.

«Після вчорашнього мітингу на підтримку гірників міська влада показала своє справжнє обличчя. З місця, де перебувають голодувальники, з незрозумілих причин забрали майже всі стільці. Переноску, якою вони користувалася, вимкнули з розетки. До них перестали пускати відвідувачів. Не пустили навіть тих хлопців, які чергують вночі поруч для того, щоб слідкувати за станом їхнього здоров'я. Крім того, поруч із Володимиром Бугайовим та Андрієм Карпенком посадили наглядачку, радника мера. Вона представилася Таїсією Білан. Жінка не витримала наших запитань і згодом втекла», – розповів Олександр Батурінець.

За його словами, мер Павлограда у телефонній розмові сказав, якщо голодувальники хочуть води, то нехай ідуть додому.

Напередодні під стінами Павлоградської міської ради відбувся мітинг на підтримку шахтарів-страйкувальників Володимира Бугайова та Андрія Карпенка, які оголосили голодування. Вони працюють в компанії «ДТЕК-Павлоградвугілля». Містяни вимагали дослухатися до вимог гірників, які висловили недовіру своєму керівництву та голодують із 29 грудня 2017 року.

Один із голодувальників Володимир Бугайов наголосив, що незалежна профспілкова організація, яку вони створили, дуже не до вподоби як двом наявним профспілковим організаціям, так і керівництву підприємства. Адже новостворена організація дійсно відстоює права гірників і готова рішуче діяти в різних несправедливих ситуаціях.

Виступаючи перед мітингувальниками, укропівка Валентина Жилкіна подякувала учасникам акції за їхню принципову й чесну позицію. Вона наголосила, що укропівці забезпечили гірників карематами, спальними мішками та водою. Крім того, зазначила вона, активісти УКРОПу й фракція партії в Павлоградській міській раді надалі продовжуватимуть допомагати голодувальникам.

На завершення акції ухвалили резолюцію, в якій вимагають припинити незаконний тиск на членів новоствореної профспілкової організації, відновити на робочих місцях незаконно звільнених ще у вересні працівників та притягти до відповідальності керівництво «ДТЕК-Павлоградвугілля» за порушення Конституції України.

Слід зауважити, що за увесь час голодування гірників, ніхто із представників «ДТЕК-Павлоградвугілля» не прийшов до них на переговори.

Колеги гірників закликали відкрито висловлювати свою позицію й ухвалили рішення, що наступний мітинг відбудеться 6 січня, об 11:00 біля Павлоградської міськради.