Уряд приглядається ще до двох банків

Уряд розглядає ще два банки для проведення рекапіталізації.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок ввечері в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Ми будемо банки, які впали, крок за кроком націоналізовувати. Три банки, які вже по суті забрали в державну власність. Далі – ми зараз ще два банки вивчаємо”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що головним завданням уряд є стабілізація банків, які кредитують реальний сектор економіки.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Кабінет міністрів України затвердив перелік з семи банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси і Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Імексбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

В.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ 10 червня заявив, що питання про рекапіталізацію банка "Надра" і "Укрпромбанку", можливо, вирішуватиметься наприкінці червня, після проведення цими банками реструктуризації своєї заборгованості перед зовнішніми кредиторами.