Палаючі, куці та повалені ялинки: новорічні курйози з усього світу (відео)

Новий 2018 рік настав, його святкування подекуди було дуже оригінальним. Пропонуємо підбірку новорічних курйозів з усього світу.

Новозеландці для святкування Нового року спорудили насипний острів. Так вони обійшли заборону розпивання алкоголю у громадських місцях. У Словаччині сильний вітер зламав головну ялинку міста Ступава. Ялинкопад зафіксували у Золотоноші на Черкащині та Новоазовську на Донеччині, а також у Калинковичах, що в Білорусі та Худжанді (Таджикистан).

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Новорічна ніч у Южно-Сахалінську була справді гарячою – згоріла головна ялинка. "Запальною" виявилася і головна ялинка столиці Казахстану Астані. Ще одна ялинка загорілась у казахському дитсадку просто під час свята.

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Приводом для жартів стала куца головна ялинка Риму. У Кишиневі також встановили облізлу новорічну ялинку, яку дуже швидко прибрали через критику місцевих жителів. У новорічну ніч американка народила близнюків з різницею у 20 хвилин. Сталося так, що малюки народилися у різні місяці і роки.