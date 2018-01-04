Мама в 12 років: породілля зі Львівщини нарешті зізналася, хто батько її дитини
Батьком дитини 12-річної дівчинки виявився її двоюрідний брат Остап, йому 14 років.
Як розповіла мама 12-річної Тані (дівчинка зі Львівщини чотири місяці тому народила дівчинку Діану), батько дитини — двоюрідний брат Тані 14-річний Остап. Він також мешкає у Бориславі.
ДНК-тести пройшли вітчим Тані Іван, її зведений і рідний брати. Потім тест здав Володя, сирота, який живе з родиною, та рідний брат Ані — Михайло (мешкає на першому поверсі). Результат — жоден з них не є батьком дитини. Таня тим часом вперто мовчала і не зізнавалася, хто батько, передає "Високий замок".
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У поліції заявили, що якщо Таня не зізнається, її визнають неадекватною, а дитину заберуть. Тоді вона зізналася.
Провели нову ДНК-експертизу, яка підтвердила, що це - двоюрідний брат Тані Остап, йому 14 років. Хлопець з мамою та її співмешканцем живуть у Бориславі.
Як повідомляє видання, Остап зізнався, як все було. Каже, надивилися фільмів для дорослих в інтернеті.
Як повідомляв УНІАН, у Львові 22 вересня в одному із пологових будинків міста 12-річна жителька Дрогобицького району народила немовля.
Згодом стало відомо, що поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо батька дитини, яку народила 12-річна школярка.