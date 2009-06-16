У Києві міліція спіймала на гарячому директора кладовища

У Києві співробітники Подільського райуправління міліції при отриманні хабара в сумі 5 тисяч доларів затримали директора одного з кладовищ, розташованого на території цього району.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Подільського райуправління міліції у зв’язках з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ, вказану суму посадовець вимагав за резервацію місця під захоронення шляхом виготовлення фальшивих документів.

Матеріали передані до районної прокуратури для вирішення питання про порушення кримінальної справи та обрання міри запобіжного заходу.