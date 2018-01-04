У Житомирській ОДА напрацювали шляхи передачі майна профтехучилищ до комунальної власності

На Житомирщині розпочали процедуру передачі нерухомого майна профтехучилищ до комунальної власності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Там нагадали, що у 2018 році усе нерухоме майно професійно-технічних навчальних закладів має бути передано із державної до комунальної власності.

Про це говорили сьогодні, 4 січня, під час наради під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути та голови обласної ради Володимира Ширми.

«Я дякую депутатському корпусу обласної ради, що все напрацьовується спільно. Маємо зробити максимум, аби довести цю справу до кінця у цьому році», – сказав Лагута.

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Лариса Шевчук повідомила, що у 2017 році навчальним закладам були виділені кошти у сумі 448 тис. грн на оформлення правовстановлюючих документів.

Під час оформлення документів профтехучилищ області почали стикатися із різними проблемами, зокрема, оформлення актів на земельні ділянки.

Саме тому на нараді прийняли рішення скоординувати дії всіх зацікавлених управлінь та відомств та напрацювати спільні шляхи передачі нерухомого майна з державної до комунальної власності.