Тимошенко просить у Європи кредити на оплату газу (доповнена)

Україна розраховує на отримання кредитів європейських банків для здійснення оплати за газ, що закачується в підземні сховища газу (ПСГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції після 13-го засідання Ради з питань співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що газ, який необхідно закачати в ПСГ до листопада поточного року, в рівній мірі необхідний і Європейському Союзу, і Росії, і Україні.

«Цей газ у сховищах однаково потрібен як Європейському Союзу, тому що він забезпечує безперебійну роботу газотранспортної системи в осінньо-зимовий період, так і Росії, тому що в літній період, коли скорочується споживання природного газу, Росія повинна мати сховища для закачування зайвих обсягів газу. Також закачування газу потрібне й Україні, оскільки необхідно накопичити природний газ для забезпечення власних споживачів. Я б сказала, що закачування газу в ПСГ однаково важливе для ЄС, Росії та України в рівних пропорціях», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що для оплати закачуваного газу тимчасові касові розриви необхідно покривати кредитними резервами. За словами прем`єра, так було завжди, проте на сьогоднішній день, враховуючи кризу, банки не в змозі швидко реагувати на необхідність фінансування в таких чималих обсягах – понад 4 млрд. дол.

«Саме тому сьогодні відпрацьовується можливість запозичення цих кредитних ресурсів у європейських банків, і сприяють цьому як європейська сторона, так і російська. Я хотіла б вірити в те, що це відбудеться, і НАК «Нафтогаз України» зможе отримати тимчасові кредитні ресурси на покриття касових розривів у весняно-літній період для закачування газу в сховища», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр уточнила, що на сьогоднішній день розглядається питання про надання коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для оплати за газ, проте детальна інформація з цього питання поки відсутня. «Про це говорити поки рано», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим, вона повідомила, що переговори про надання Україні кредиту для оплати газу ведуться тільки з європейською стороною, з Росією такі переговори не ведуться.

«Поки що ведуться переговори виключно з ЄБРР, для цього спеціально була направлена місія ЄБРР, яка була в Україні кілька днів тому, й з цією місією ми обговорювали ці питання (про надання кредиту – УНІАН)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем`єр повідомила, що тему оплати за газ вона сьогодні обговорювала з комісаром Єврокомісії з питань зовнішніх відносин Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР і Генеральним секретарем Ради ЄС, Високим представником із питань загальної зовнішньої і безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що компанія просить Кабінет міністрів України надати державні гарантії для отримання кредитів на суму 15 млрд. грн. для закупівлі імпортного газу, який закачуватиметься в підземні сховища газу.

Поточне споживання Україна нинішнього року оплачувала вчасно, під сумнівом – здатність знайти кошти для оплати закачування газу в підземні сховища.

Створення запасів блакитного палива в ПСГ необхідне для здійснення транзиту до Європи.

За словами прем’єр-міністра РФ В.ПУТІНА, Росія в даний час разом із європейськими партнерами шукає вирішення цієї проблеми, щоб не були зірвані поставки газу.

Уряд України і "Нафтогаз" раніше звернулися до російської сторони з проханням надати кредит у розмірі 4,2 млрд. дол. для придбання приблизно 19,5 млрд. куб. м газу для подальшого закачування в ПСГ. Москва самостійно надати такий кредит не готова й закликає Європу створити міжнародний пул кредиторів.

Сьогодні делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з першим заступником голови правління НАК І.ДІДЕНКОМ вилетіла до Москви для проведення переговорів із ВАТ «Газпром» з питань поставок природного газу в Україну.