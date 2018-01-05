У Житомирі перед Різдвом провели рейд по релігійних закладах, аби запобігти пожежам у культових спорудах (фото)

Сьогодні у Житомирі перед Різдвом провели профілактичний рейд по релігійних закладах для запобігання пожежам у культових спорудах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, для запобігання виникнення пожеж у культових спорудах під час Різдвяних богослужінь, 5 січня інспекторський склад Житомирського міського відділу Управління ДСНС Житомирщини провів профілактичний рейд по релігійних закладах Житомира.

На території Житомира розташовано 6 культових установ. Аби не допустити нещасних випадків під час свят, з настоятелями, старостами та робітниками провели бесіди та інструктажі, а прихожанам роз’яснили правила пожежної безпеки.

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Також рятувальники закликали священнослужителів приділити у святкові дні особливу увагу людям похилого віку, які через вікові проблеми зі здоров’ям можуть знехтувати правилами протипожежної безпеки і випадково стати винуватцями займань.

Самі ж священнослужителі теж готуються до заходів у плані пожежної безпеки: оснащують приміщення вогнегасниками, визначають людей, які здійснюватимуть нагляд за місцями, де користуються відкритим вогнем - за підсвічниками, лампадками, тощо.

"Залишені без нагляду церковні атрибути є однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж під час святкування Різдва", - зазначають рятувальники.