Українському карбованцю виповнилося 100 років

Рівно 100 років тому, 5 січня 1918 року, в Українській народній республіці були випущені перші українські банкноти - карбованці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Рівно сто років в обігу з’явилися 100 карбованців – перші банкноти національної валюти, розробка якої тривала після проголошення Третього Універсалу УНР", - написав Гройсман.

У оприлюдненому прем'єром відео повідомляється, що 1 карбованець дорівнював 17,424 долям чистого золота. А першою була купюра у 100 карбованців.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2016 року українська гривня відсвяткуувала своє 20-річчя.