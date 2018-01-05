Українська зірка, яка співає у Росії, показала спокусливе фото
Забанена в Україні співачка продемонструвала довгі ноги й ідеально прокачаний прес.
Українська співачка, любителька Росії Ані Лорак показала фото в купальнику. Знімок вона опублікувала у своєму Instagram.
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Знімок, на якому співачка позує на пляжі в Мексиці, зібрав багато захоплених коментарів: "Хороший прес", "Hot girl", "Діва".
Водночас, деякі фоловери розкритикували зірку за те, що вона нібито вдалася до послуг пластичних хірургів.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у новому кліпі української співачки, любительки Росії Ані Лорак на пісню "Новий колишній" побачили плагіат. Зазначимо, що режисером відео став Алан Бадоєв.
Так, користувачі соцмережі після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що Ані Лорак "запозичила" ідею з двійником у Тіни Кароль.
Нагадаємо, що через кадри зі зйомок цього кліпу почали поширюватися чутки про те, що Лорак вдалася до послуг пластичних хірургів, а саме збільшила груди.