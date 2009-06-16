Нафтогаз знижує тиск газу у Києві: є загроза аварій

О 15.00 ДК «Укртрансгаз» приступила до зниження вихідного тиску газу через газорозподільні станції (ГРС) київського кільця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Київгаз», у такий спосіб ДК «Укртрансгаз», за дорученням НАК «Нафтогаз України» №6/1- 772-3130 від 15.06.2009 року приводить споживання газу споживачами міста до виділених постачальниками обсягів.

До відповідних кроків НАК «Нафтогаз» (ДК «Газ України») вдалася через те, що станом на 15 червня, АК «Київенерго» не має виділених обсягів газу.

ВАТ «Київгаз» повідомляє, що через подальше зниження вихідного тиску ГРС київського кільця споживачі, які мають достатню кількість виділених обсягів газу, можуть його недоотримати. Також зниження тиску може призвести до виникнення аварійних ситуацій в газових мережах Києва.

З метою запобігання виникнення аварійних ситуацій в газових мережах столиці, а також забезпечення в повному обсязі транспортування природного газу споживачам, яким постачальники виділили достатню кількість блакитного палива, ВАТ «Київгаз» вживає всіх необхідних заходів, хоча можливості «Київгазу» не безмежні.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня «Київгаз» попередив, що кияни можуть влітку залишитись без гарячої води.

На підприємстві зазначають, що причиною цього є 590 млн. грн. боргу АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ.

Якщо «Київенерго» не врегулює питання з поставками газу з «Газ України», то ВАТ «Київгаз» (згідно з дорученням ДК «Газ України» від 12.06.2009 р. № 234) буде вимушений розпочати процедуру обмеження газопостачання об’єктам АК «Київенерго» з 10.00 16 червня. Цей захід передбачений постановою Кабінету міністрів України № 1687 від 8 грудня 2006 р.