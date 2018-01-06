Порізали горло і били до непритомності: стало відомо про тяжкий стан студентки, на яку напали у Житомирі

У Житомирі грабіжники жорстоко побили студентку. Вони напали на 19-річну дівчину у темряві, порізали горло і били аж до непритомності.

Від смерті врятувало лише те, що у момент нападу вона розмовляла з приятелем по телефону. Тому друзі і родичі одразу кинулися на пошуки і знайшли доволі швидко. Дівчина у комі, але шанс на порятунок є.

Як йдеться у сюжеті ТСН, 19-річна Вікторія зараз перебуває у реанімації обласної лікарні. Медики борються за її життя.

"Основна проблема – це закрита черепно-мозкова травма і всі наслідки, що звідси витікають. На жаль, вона зараз непритомна і в тяжкому стані", - зазначила лікар-ординатор відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної клінічної лікарні Вікторія Глущенко.

Як розповіла подруга Вікторії, вона однієї із перших дізналася про біду. Їй зателефонував товариш, з яким дівчина розмовляла телефоном у момент нападу.

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Друзі та рідні одразу ж кинулися шукати Вікторію. Знали, що вона увечері поверталася зі спортзалу, вирішила скоротити шлях і йшла мостом через річку.

Дівчину знайшли батьки просто на дорозі. Вона була вже непритомна. До свого дому Вікторія не дійшли якихось сто метрів.

На ній не було золотих прикрас: ланцюжка з хрестиком, сережок та двох каблучок. Сумку та телефон вже вранці слідчі знайшли у річці. Пошуки нападників тривають і досі.

"Оскільки дівчина не може нічого розповісти, а свідків чи очевидців цієї події поки не встановлено, тому попередня кваліфікація – розбій. Це все припущення і коментувати ми не можемо", - зазначила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.

Водночас сусіди налякані. Адже цією дорогою через річку ходить багато людей, аби скоротити шлях від зупинки громадського транспорту до приватного сектору. Пан Олександр, який живе неподалік, каже, що на перехожих тут нападають не вперше.

Медики сподіваються, що потерпілу студентку вдасться врятувати, адже її вчасно доправили до лікарні. Але попереду у дівчини тривале і дороге лікування, тож друзі по соцмережах почали збирати кошти. Вікторія вчиться на 3-му курсі природничого факультету педуніверситету.