У Житомирі розпочато розслідування жорстокого побиття студентки

У Житомирі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття 3 січня студентки одного з вишів міста.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, відомості до ЄРДР внесені за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що вчора увечері, 3 січня, на околиці Житомира невідомі з особливою жорстокістю побили 19-річну студентку, яку без свідомості було доставлено у реанімацію однієї з житомирських лікарень.

Поліція встановлює осіб, які вчинили цей злочин. Дівчина є студенткою Житомирського держуніверситету імені І. Франка, який вже розпочав збір коштів на лікування постраждалої.

Розслідування цієї справи триває.