Ющенко побував у резиденції Богдана Хмельницького

Комплекс реставрується

Сьогодні у рамках робочої поїздки до Черкаської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав Чигирин. Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО ознайомився з ходом реставраційних робіт історико-архітектурного комплексу «Резиденція Богдана Хмельницького» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», відвідав церкву Святих Петра і Павла та оглянув експозицію Музею Богдана Хмельницького.

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