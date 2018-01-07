В Одесі завтра з нагоди Різдва відбудеться парад святкових трамваїв

В Одесі завтра відбудеться парад святкових трамваїв. Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, 8 січня з нагоди святкування Різдва Христового, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" запустить на лінії трамвайні вагони, прикрашені гірляндними вогнями.

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Вагони вийдуть на маршрути з різних районів міста і пройдуть до центральної його частини – до парку Шевченка та на Старосінну площу.

"Городяни і туристи зможуть не лише помилуватися трамвайними вагонами, зібраними співробітниками КП "Одесміськелектротранс", але і проїхатися в них вулицями Південної Пальміри", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що в святкових трамваях пасажирів зустрічатимуть колядники, дітям роздаватимуть подарунки.

По прибуттю на Старосінну площу – приблизно в 19:00 - з Різдвом Христовим пасажирів привітають хор Одеської єпархії та Різдвяний вертеп.

Під акомпанемент живої музики звучатимуть народні колядки та різдвяні пісні.

У мерії також додали, що складено спеціальний розклад для пересування святкових трамваїв. Наприклад, один вагон стартує в Аркадії в 17:43 і пройде по проспекту Шевченка, інший – почне рух у 17:15 з Куликова поля, проїде в конкретний час через 6-ю станцію Великого Фонтану, Тираспольську площу, маршрут третього вагон пролягає Люстдорфською дорогою, четвертого – через Преображенський парк, п'ятого – через житловий масив Черемушки та інше.

У різних "точках" в певний час у всіх святкових трамваїв заплановані зупинки.