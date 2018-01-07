У Житомирі відзначають Різдво Христове

У Житомирі містяни святкували Різдво Христове.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у центрі міста на майдані Корольова в рамках святкування священики різних конфесій помолилися за вірян та привітали їх.

Вони молилися за український народ, військових та владу. Після вітальних слів перед учасниками святкового дійства виступили хори від християнських релігійних громад.

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Сотні житомирян прогулюються біля ялинки та на вулиці Михайлівській, пригощаються різдвяними стравами, фотографують дітей.

Нагадаємо, православні християни 7 січня відзначають двунадесяте свято - одне з 12 головних у Православній Церкві - Різдво Христове.

7 січня закінчується Різдвяний піст. Після Божественої літургії православні сідають за святковий стіл і розговляються.

Святкують Різдво Христове 12 днів, до Водохреща - 19 січня. Цей період називається Святками. Вітати одне одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» - «Славімо Його!».